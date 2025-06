CHORALE DU CAMPANAR SARDANISTA Collioure 12 juillet 2025 21:00

Pyrénées-Orientales

CHORALE DU CAMPANAR SARDANISTA Place du 18 juin Collioure Pyrénées-Orientales

Début : 2025-07-12 21:00:00

fin : 2025-07-12 23:00:00

2025-07-12

Chants en catalan avec la chorale du Campanar Sardanista et la chorale de Peralada.

Venez partager un moment musical aux couleurs de la tradition !

Place du 18 juin

Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47

English :

Catalan songs with the Campanar Sardanista choir and the Peralada choir.

Come and share a traditional musical moment!

German :

Gesang auf Katalanisch mit dem Chor des Campanar Sardanista und dem Chor aus Peralada.

Kommen Sie und teilen Sie einen musikalischen Moment in den Farben der Tradition!

Italiano :

Canti catalani con il coro Campanar Sardanista e il coro Peralada.

Venite a vivere un’esperienza musicale tradizionale!

Espanol :

Canciones catalanas con el coro Campanar Sardanista y el coro Peralada.

¡Ven a disfrutar de una experiencia musical tradicional!

