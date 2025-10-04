CHORALE DU CAMPANAR SARDANISTA Collioure

CHORALE DU CAMPANAR SARDANISTA Collioure samedi 4 octobre 2025.

CHORALE DU CAMPANAR SARDANISTA

Place du 18 juin Collioure Pyrénées-Orientales

Début : 2025-10-04 14:30:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

2025-10-04

Assistez à la chorale du Campanar Sardanista qui déambulera dans le cadre d’Octobre Rose !

Place du 18 juin Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47

English :

Join the Campanar Sardanista choir as they take to the streets in support of Pink October!

German :

Erleben Sie den Chor des Campanar Sardanista, der im Rahmen des Rosa Oktobers umherzieht!

Italiano :

Unitevi al coro Campanar Sardanista che scende in piazza a sostegno dell’Ottobre Rosa!

Espanol :

Únete al coro Campanar Sardanista y sal a la calle en apoyo del Octubre Rosa

