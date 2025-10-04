CHORALE DU CAMPANAR SARDANISTA Collioure
CHORALE DU CAMPANAR SARDANISTA Collioure samedi 4 octobre 2025.
CHORALE DU CAMPANAR SARDANISTA
Place du 18 juin Collioure Pyrénées-Orientales
Tarif :
Début : 2025-10-04 14:30:00
fin : 2025-10-04 17:00:00
2025-10-04
Assistez à la chorale du Campanar Sardanista qui déambulera dans le cadre d’Octobre Rose !
Place du 18 juin Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47
English :
Join the Campanar Sardanista choir as they take to the streets in support of Pink October!
German :
Erleben Sie den Chor des Campanar Sardanista, der im Rahmen des Rosa Oktobers umherzieht!
Italiano :
Unitevi al coro Campanar Sardanista che scende in piazza a sostegno dell’Ottobre Rosa!
Espanol :
Únete al coro Campanar Sardanista y sal a la calle en apoyo del Octubre Rosa
