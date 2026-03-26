Chorale du Héron Travailler c’est la santé, chants d’hier et d’aujourd’hui Théâtre du Héron Domèvre-en-Haye

Chorale du Héron Travailler c’est la santé, chants d’hier et d’aujourd’hui

Théâtre du Héron 2 Place de l’Église Domèvre-en-Haye Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-02 20:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Travailler c’est la santé … La suite du proverbe n’est pas moins fameuse et cette année, le choeur du Héron vous propose de voyager en musique dans les bureaux, les usines, les cafés, bref tous ces lieux d’accomplissement pour certains, de torture pour d’autres qui accompagnent nos vies. Des work songs à Starmania, nous vous offrons une journée aux côtés de tous ces forcenés, flemmards, épuisés, motivés, ennuyés, aliénés du travail que de nombreux musiciens d’hier et d’aujourd’hui ont su comprendre et chanter.

Venez donc prendre un petit café avec Oldelaf, boire un verre à la Santé de ceux qui n’en ont pas avec Stromaé et changer la vie avec le cordonnier de Jean-Jacques Goldman. Peut-être, après ce dur labeur, voudrez-vous alors aussi aller planter des tomates, au soleil …Tout public

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Théâtre du Héron 2 Place de l’Église Domèvre-en-Haye 54385 Meurthe-et-Moselle Grand Est compagnieduheron@gmail.com

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English :

Work is good for you… The rest of the proverb is no less famous, and this year the Heron Choir invites you to take a musical journey through the offices, factories, cafés, in short all those places of accomplishment for some, of torture for others that accompany our lives. From work songs to Starmania, we offer you a day at the side of all those workaholics, slackers, exhausted, motivated, bored and alienated from work that many musicians, past and present, have understood and sung about.

Come and have a cup of coffee with Oldelaf, have a drink with Stromaé à la Santé de ceux qui n’en ont pas and change your life with Jean-Jacques Goldman’s cobbler. Maybe, after all that hard work, you’ll want to go and plant some tomatoes in the sun too…

L’événement Chorale du Héron Travailler c’est la santé, chants d’hier et d’aujourd’hui Domèvre-en-Haye a été mis à jour le 2026-03-26 par MT TERRES TOULOISES