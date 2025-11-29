Chorale Du Mont Chants de Noël Eyjeaux
Chorale Du Mont Chants de Noël Eyjeaux vendredi 12 décembre 2025.
Chorale Du Mont Chants de Noël
Eglise d’Eyjeaux Eyjeaux Haute-Vienne
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12
2025-12-12
Le 12 décembre 2025 à 20h, vivez un moment féerique à l'église d'Eyjeaux lors du Concert de Noël. Chants traditionnels, ambiance chaleureuse et émotions partagées pour une soirée musicale inoubliable au cœur des fêtes.
Eglise d'Eyjeaux Eyjeaux 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine asso.ecoledumontgargan@gmail.com
