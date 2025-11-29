Chorale Du Mont Chants de Noël Eyjeaux

Chorale Du Mont Chants de Noël

Chorale Du Mont Chants de Noël Eyjeaux vendredi 12 décembre 2025.

Chorale Du Mont Chants de Noël

Eglise d’Eyjeaux Eyjeaux Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-12

Date(s) :
2025-12-12

Le 12 décembre 2025 à 20h, vivez un moment féerique à l’église d’Eyjeaux lors du Concert de Noël. Chants traditionnels, ambiance chaleureuse et émotions partagées pour une soirée musicale inoubliable au cœur des fêtes.   .

Eglise d’Eyjeaux Eyjeaux 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   asso.ecoledumontgargan@gmail.com

English : Chorale Du Mont Chants de Noël

L’événement Chorale Du Mont Chants de Noël Eyjeaux a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Limoges Métropole