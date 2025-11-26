Chorale d’Ukraine ROTONDE DE THAON Épinal

Chorale d’Ukraine

ROTONDE DE THAON 7 Rue Pierre de Coubertin Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-09 20:30:00

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

Venez nombreux !

Un rendez-vous à ne pas manquer !

Participation libre.Tout public

0 .

ROTONDE DE THAON 7 Rue Pierre de Coubertin Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 41 19 34 liouba-lorr-ukraine@hotmail.fr

English :

Come one, come all!

An event not to be missed!

Free admission.

L’événement Chorale d’Ukraine Épinal a été mis à jour le 2025-11-26 par OT EPINAL ET SA REGION