Chorale en concert La Couvertoirade dimanche 31 août 2025.
La Bourg La Couvertoirade Aveyron
Début : Dimanche 2025-08-31
fin : 2025-08-31
2025-08-31
Par Voxitanie, choeur d’hommes des Pyrénées
Chants d’ici et d’ailleurs.
A 16h en l’église .
La Bourg La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie +33 6 86 98 97 91
English :
By Voxitanie, Pyrenean men’s choir
German :
Von Voxitanie, Männerchor der Pyrenäen
Italiano :
A cura di Voxitanie, coro maschile dei Pirenei
Espanol :
Por Voxitanie, coro masculino de los Pirineos
