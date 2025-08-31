Chorale en concert La Couvertoirade

Chorale en concert La Couvertoirade dimanche 31 août 2025.

La Bourg La Couvertoirade Aveyron

Par Voxitanie, choeur d’hommes des Pyrénées
Chants d’ici et d’ailleurs.
A 16h en l’église   .

La Bourg La Couvertoirade 12230 Aveyron Occitanie +33 6 86 98 97 91 

English :

By Voxitanie, Pyrenean men’s choir

German :

Von Voxitanie, Männerchor der Pyrenäen

Italiano :

A cura di Voxitanie, coro maschile dei Pirenei

Espanol :

Por Voxitanie, coro masculino de los Pirineos

