Chorale éphémère Médiathèque Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer

Chorale éphémère

Médiathèque Joseph Rousse 1 rue de la Libération La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Début : 2026-02-21 10:30:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Festival Errances un stage chant aux couleurs blues, gospel et soul

Dans le cadre du Festival Errance, la chorale éphémère sur le thème Les Rives du Mississippi invite le public à vivre une expérience musicale collective, chaleureuse et profondément humaine.

Dirigée par le chef de chœur Thomas Doucet, cette animation ouverte à toutes et tous propose de se laisser guider par la voix, l’écoute et le plaisir de chanter ensemble, sans prérequis musical.

Au programme

Restitution du stage de chant sous la direction de Thomas Doucet, avec l’repertoire blues, gospel et soul, musiques de partage et d’émotion, où les voix se rencontrent et s’unissent rapidement en un chœur vibrant.

Grâce à une approche bienveillante et énergique, Thomas Doucet accompagne chacun·e dans cette aventure vocale, privilégiant l’expérience collective et la joie du moment présent plutôt que la performance.

Infos pratiques

Public: tout public

Durée 20min

Entrée: gratuit sur réservation

Médiathèque Joseph Rousse 1 rue de la Libération La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 81 92 mediatheque@laplainesurmer.fr

English :

Festival Errances: a blues, gospel and soul singing workshop

