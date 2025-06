Chorale Ephémère MJC François Rabelais Savigny-sur-Orge 8 juillet 2025 18:00

Chorale Ephémère 8 – 11 juillet MJC François Rabelais Essonne

2025-07-08

2025-07-11

Vous avez toujours rêvé de chanter ?

Vous vous entraînez tous les matins en faisant des vocalises sous la douche ? Vous adorez la chanson et vous croisez les doigts pour qu’elle vous aime en retour ?

Alors, la chorale éphémère est faite pour vous.

Du 8 au 11 juillet, on va chanter à la MJC de Savigny-sur-Orge : Débutant(e)s, Curieu(se)s, Confirmé (e)s, cette chorale s’adresse à toutes et à tous. Vous vous laisserez guider par les chanteuses du Quartet Buccal pour chanter, à plusieurs voix, un répertoire de chansons a capella.

Les répétitions sont basées sur l’humour et le plaisir, pas besoin de partitions, ni de textes, il suffit d’aimer chanter!

Celles et ceux qui le désirent pourront participer, en chanson, au Savigny Punk Festival… Mais rien n’est obligé bien sûr !

Et si affinités…. On continuera à la rentrée !

Lancement de la chorale les 8, 9 10, 11 juillet de 18h à 20h

Savigny Punk Fest : 30 et 31 août (avec une répétition prévue le 29 août).

MJC François Rabelais 12 grande rue 91600 Savigny sur Orge Savigny-sur-Orge 91600 Essonne Île-de-France 0169966495 http://www.mjcsavigny.net

©Pierre Lafargue