Chorale Errances Bibliothèque La Plaine-sur-Mer

Bibliothèque 2 rue de la Mairie La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

2026-02-21 11:30:00

2026-02-21 11:50:00

2026-02-21

Assistez à un spectacle vocal remarquable de 55 voix à Préfailles !

Dans le cadre du Festival Errances, la bibliothèque de Préfailles reçoit la chorale Errances sur le thème Les Rives du Mississippi .

Avec 55 choristes sous la direction de Thomas Doucet, cette chorale est unique et raconte des histoires en hommage à cette région d’Amérique. Cette expérience musicale collective est une véritable invitation au voyage en musique dans une atmophère chaleureuse et profondément humaine.



Au programme

Musique du Mississippi avec des notes musicales variées blues, soul et gospel

Émotion

Partage

Convivialité

Bon à savoir

Tout public

Gratuit

La chorale se produit le même jour à 10h30 à la Plaine-sur-Mer Cliquez ici pour plus d’infos.

Prêt à voyager en musique vers l’Ouest ? Alors embarquez vite avec Destination Pornic vers les rives du Mississippi et faites escale à Préfailles pour profiter d’une parenthèse musicale chaleureuse et exceptionnelle !

Retrouvez ici le programme complet du Festival Errances.

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Préfailles. .

Bibliothèque 2 rue de la Mairie La Plaine-sur-Mer 44770 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 9 52 56 82 20 biblioprefailles@free.fr

English :

Enjoy a remarkable 55-voice vocal performance in Préfailles!

