Chorale Errances Médiathèque Joseph Rousse La Plaine-sur-Mer

Chorale Errances

Médiathèque Joseph Rousse 1 rue de la Libération La Plaine-sur-Mer Loire-Atlantique

Début : 2026-02-21 11:30:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Assistez à un spectacle vocal remarquable de 55 voix à Préfailles !

Dans le cadre du Festival Errance, la chorale Errances sur le thème Les Rives du Mississippi est une véritable invitation au voyage en musique. Avec 55 choristes sous la direction de Thomas Doucet, cette chorale est unique et raconte des histoires en hommage à cette région d’Amérique. invite le public à vivre une expérience musicale collective, chaleureuse et profondément humaine.

Dirigée par le chef de chœur Thomas Doucet, cette animation ouverte à toutes et tous propose de se laisser guider par la voix, l’écoute et le plaisir de chanter ensemble, sans prérequis musical.

Au programme

Musique du Mississippi avec des notes musicales variées blues, soul et gospel

Émotion

Partage

Convivialité

Bon à savoir

Tout public

Gratuit



Prêt à voyager en musique vers l’Ouest ? Alors embarquez vite avec Destination Pornic vers les rives du Mississippi et faites escale à Préfailles pour profiter d’une parenthèse musicale chaleureuse et exceptionnelle !

Retrouvez ici le programme complet du Festival Errances.

Retrouvez ici tous les évènements programmés à Préfailles.

English :

Enjoy a remarkable 55-voice vocal performance in Préfailles!

