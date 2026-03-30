Chorale et Lecture de textes

Bibliothèque municipale Champagné-Saint-Hilaire Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Chants par le groupe vocal de Champagné et Lecture de textes par les bénévoles de la bibliothèque et les choristes pour tous. .

Bibliothèque municipale Champagné-Saint-Hilaire 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 37 30 91 contact@champagne-saint-hilaire.fr

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English : Chorale et Lecture de textes

L’événement Chorale et Lecture de textes Champagné-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou