Chorale et Lecture de textes Champagné-Saint-Hilaire

Chorale et Lecture de textes Champagné-Saint-Hilaire samedi 25 avril 2026.

Chorale et Lecture de textes

Bibliothèque municipale Champagné-Saint-Hilaire Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Chants par le groupe vocal de Champagné et Lecture de textes par les bénévoles de la bibliothèque et les choristes pour tous.   .

Bibliothèque municipale Champagné-Saint-Hilaire 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 37 30 91  contact@champagne-saint-hilaire.fr

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English : Chorale et Lecture de textes

L’événement Chorale et Lecture de textes Champagné-Saint-Hilaire a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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