Chorale Féministe – La Râle Co, Marché des Douves, Bordeaux

Chorale Féministe – La Râle Co Dimanche 15 mars, 16h30 Marché des Douves Gironde

Gratuit

Début : 2026-03-15T16:30:00+01:00 – 2026-03-15T17:30:00+01:00

Fin : 2026-03-15T16:30:00+01:00 – 2026-03-15T17:30:00+01:00

La Râle Co est un espace de partage, de création et d’expression artistique, et chante dans l’espace public comme mode d’expression de sa joie militante.

Guidée par deux chef·fes de chœur, Lisa et Margo, musicien·nes professionel·les, le groupe a ré-écrit /les paroles de « Je suis fille de » (sur l’air de Corrigan fest), et proposent des medleys, tels que “Coucou la choune” (Meryl).

Marché des Douves 4 rue des Douves, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine

La Râle Co se joint à nous pour la cinquième édition du WOW Festival, en portant leurs voix à l’unisson. chorale wow