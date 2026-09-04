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CHORALE FÉMINISTE « LAS BOMBAS »  Place de la Commanderie Poucharramet

samedi 17 octobre 2026 · Place de la Commanderie · Poucharramet

CHORALE FÉMINISTE « LAS BOMBAS »  Place de la Commanderie Poucharramet

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Place de la Commanderie
Adresse
LA COMMANDERIE
Ville
31370 Poucharramet
Département
Haute-Garonne
Tarif

Poucharramet

CHORALE FÉMINISTE « LAS BOMBAS » 

Place de la Commanderie LA COMMANDERIE Poucharramet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 17:00:00
fin : 2026-10-17 18:00:00

Date(s) :
2026-10-17

Chorale Féministe « Las Bombas » 
Las Bombas est un collectif vocal engagé basé à Carbonne et Toulouse. Nous chantons pour porter haut la cause des femmes et les luttes intersectionnelles dans un registre éclectique « aussi vivant aussi vorace » que nous !   .

Place de la Commanderie LA COMMANDERIE Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76  accueil@lamaisondelaterre.fr

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English :

Feminist Choir « Las Bombas »

L’événement CHORALE FÉMINISTE « LAS BOMBAS »  Poucharramet a été mis à jour le 2026-09-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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