CHORALE FÉMINISTE « LAS BOMBAS » Place de la Commanderie Poucharramet
samedi 17 octobre 2026 · Place de la Commanderie · Poucharramet
Informations pratiques
Poucharramet
CHORALE FÉMINISTE « LAS BOMBAS »
Place de la Commanderie LA COMMANDERIE Poucharramet Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 17:00:00
fin : 2026-10-17 18:00:00
Date(s) :
2026-10-17
Chorale Féministe « Las Bombas »
Las Bombas est un collectif vocal engagé basé à Carbonne et Toulouse. Nous chantons pour porter haut la cause des femmes et les luttes intersectionnelles dans un registre éclectique « aussi vivant aussi vorace » que nous ! .
Place de la Commanderie LA COMMANDERIE Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr
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English :
Feminist Choir « Las Bombas »
L’événement CHORALE FÉMINISTE « LAS BOMBAS » Poucharramet a été mis à jour le 2026-09-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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