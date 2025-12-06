Chorale franco-allemande de Noël Saint Aignan Grand Lieu Saint-Aignan de Grand Lieu

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-06 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Gratuit, en accès libre Tout public

Le marché de Noël de Saint-Aignan de Grand Lieu revient les 6 et 7 décembre. A l’occasion des 30 ans du jumelage franco-allemand, ces festivités de Noël auront cette année une ambiance germanique. Chorale franco-allemande Laissez-vous porter par les mélodies et harmonies de la Chorale du Centre culturel franco-allemand et du Choeur Anne de Bretagne. Ce voyage musical entre l’Allemand et le Français mêle chants de Noël et pièces variées dans un esprit de partage et de convivialité pour le plaisir de tous les publics.• Samedi 6 décembre, plusieurs représentations de 30 minutes dans l’après-midi.• Place Millénia• Gratuit – Tout public – Accès libreRetrouvez le programme complet du marché de Noël ici

Saint Aignan Grand Lieu Saint-Aignan de Grand Lieu 44860