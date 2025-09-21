Chorale Gospel ZANAMA Église Saint-Martin La Croix-du-Perche

Chorale Gospel ZANAMA Dimanche 21 septembre, 17h30 Église Saint-Martin Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

La chorale ZANAMA aura le plaisir de se produire dans notre belle église pour le plus grand plaisir des amateurs de Gospel.

Participation libre

Collations sur place

Église Saint-Martin 28480 La Croix-du-Perche La Croix-du-Perche 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 29 59 85 http://www.lacroixduperche.fr A l’origine, chapelle d’un prieuré fondé par les moines de Saint-Bernard de Thiron au XIIe siècle, devenue église paroissiale à la fin du XVIe siècle. La richesse de cette église est sa voûte unique à charpente apparente au décor entièrement peint datée de 1537 : sculptures, voûte comprenant 118 panneaux peints (têtes humaines, saints et martyres, personnages en bustes, fleurs…). Retable du XVIIIe siècle. L’église est classée Monument historique depuis 1934. Elle a été restaurée en 2003 grâce à l’association pour la restauration de l’église.

patrimoine.stmartin.28@outlook.fr