Chorale Gratuite Domaine de Bois Roger Domaine Du Bois Roger Cléville

Cléville

Chorale Gratuite Domaine de Bois Roger

Domaine Du Bois Roger 3 Chemin Du Bois Roger Cléville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:00:00

fin : 2026-04-17 22:30:00

Date(s) :

2026-04-17

Venez partager une soirée musicale, en famille ou entre amis !

Le concert de la @Chorale Les Trois Douets marquera un temps fort le lancement de la restauration de la chapelle de l’Harmonie.

Venez partager une soirée musicale, en famille ou entre amis !

Le concert de la @Chorale Les Trois Douets marquera un temps fort le lancement de la restauration de la chapelle de l’Harmonie. .

Domaine Du Bois Roger 3 Chemin Du Bois Roger Cléville 14370 Calvados Normandie +33 2 31 15 77 77 contact@domaineboisroger.com

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English : Chorale Gratuite Domaine de Bois Roger

Come and enjoy an evening of music with family and friends!

The concert by @Chorale Les Trois Douets will mark an important milestone: the launch of the restoration of the Harmonie chapel.

L’événement Chorale Gratuite Domaine de Bois Roger Cléville a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Caen la Mer