Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Chorale Gratuite Domaine de Bois Roger Domaine Du Bois Roger Cléville

Chorale Gratuite Domaine de Bois Roger Domaine Du Bois Roger Cléville vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Domaine Du Bois Roger

Adresse : 3 Chemin Du Bois Roger

Ville : 14370 Cléville

Département : Calvados

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Cléville

Chorale Gratuite Domaine de Bois Roger

Domaine Du Bois Roger 3 Chemin Du Bois Roger Cléville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:00:00
fin : 2026-04-17 22:30:00

Date(s) :
2026-04-17

Venez partager une soirée musicale, en famille ou entre amis !
Le concert de la @Chorale Les Trois Douets marquera un temps fort le lancement de la restauration de la chapelle de l’Harmonie.
Venez partager une soirée musicale, en famille ou entre amis !
Le concert de la @Chorale Les Trois Douets marquera un temps fort le lancement de la restauration de la chapelle de l’Harmonie.   .

Domaine Du Bois Roger 3 Chemin Du Bois Roger Cléville 14370 Calvados Normandie +33 2 31 15 77 77  contact@domaineboisroger.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chorale Gratuite Domaine de Bois Roger

Come and enjoy an evening of music with family and friends!
The concert by @Chorale Les Trois Douets will mark an important milestone: the launch of the restoration of the Harmonie chapel.

L’événement Chorale Gratuite Domaine de Bois Roger Cléville a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Caen la Mer