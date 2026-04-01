Chorale Gratuite Domaine de Bois Roger Domaine Du Bois Roger Cléville
Chorale Gratuite Domaine de Bois Roger Domaine Du Bois Roger Cléville vendredi 17 avril 2026.
Cléville
Chorale Gratuite Domaine de Bois Roger
Domaine Du Bois Roger 3 Chemin Du Bois Roger Cléville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:00:00
fin : 2026-04-17 22:30:00
Date(s) :
2026-04-17
Venez partager une soirée musicale, en famille ou entre amis !
Le concert de la @Chorale Les Trois Douets marquera un temps fort le lancement de la restauration de la chapelle de l’Harmonie.
Venez partager une soirée musicale, en famille ou entre amis !
Le concert de la @Chorale Les Trois Douets marquera un temps fort le lancement de la restauration de la chapelle de l’Harmonie. .
Domaine Du Bois Roger 3 Chemin Du Bois Roger Cléville 14370 Calvados Normandie +33 2 31 15 77 77 contact@domaineboisroger.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Chorale Gratuite Domaine de Bois Roger
Come and enjoy an evening of music with family and friends!
The concert by @Chorale Les Trois Douets will mark an important milestone: the launch of the restoration of the Harmonie chapel.
L’événement Chorale Gratuite Domaine de Bois Roger Cléville a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Caen la Mer