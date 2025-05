Chorale Hymnelli Chants du monde – Jobourg La Hague, 4 juin 2025 20:00, La Hague.

Manche

Chorale Hymnelli Chants du monde Jobourg 1 Rue de l’Église de Jobourg La Hague Manche

Début : 2025-06-04 20:00:00

fin : 2025-06-04 21:00:00

2025-06-04

Les voix féminines d’Hymnelli vont résonner à la médiathèque de Jobourg, à l’occasion d’un concert.

Jobourg 1 Rue de l’Église de Jobourg

La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 52 49 85 mediatheque-jobourg@lahague.com

English : Chorale Hymnelli Chants du monde

The female voices of Hymnelli will be heard in concert at the Jobourg media library.

German :

Die Frauenstimmen von Hymnelli werden bei einem Konzert in der Mediathek von Jobourg erklingen.

Italiano :

Le voci femminili degli Hymnelli risuoneranno alla biblioteca multimediale Jobourg nell’ambito di un concerto.

Espanol :

Las voces femeninas de Hymnelli resonarán en la biblioteca multimedia de Jobourg en el marco de un concierto.

