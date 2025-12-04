Chorale immersive par les Gospel flowers Juvigny sous Andaine Juvigny Val d’Andaine

Chorale immersive par les Gospel flowers

Juvigny sous Andaine 5 Impasse des Sports Juvigny Val d’Andaine Orne

Atelier-concert participatif avec la chorale Les Gospel Flowers .

Un moment ludique et convivial autour de la pratique du chant choral.

Destiné à toutes personnes curieuses de découvrir cet univers de l’intérieur.

Qu’on ait l’envie de rester en réceptivité avec les voix qui nous enveloppe à l’extérieur de nous ou encore participer activement, tout est pensé de façon à faire unité loin de la frontière habituelle artistes-public .

L’évènement sera suivi d’un repas partagé (chacun amène plat et boisson à partager ainsi que ses propres couverts).

Places très limitées. Il est vivement conseillé de réserver en amont via lien helloasso .

