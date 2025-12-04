Chorale immersive par les Gospel flowers Juvigny sous Andaine Juvigny Val d’Andaine
Chorale immersive par les Gospel flowers Juvigny sous Andaine Juvigny Val d’Andaine samedi 21 mars 2026.
Chorale immersive par les Gospel flowers
Juvigny sous Andaine 5 Impasse des Sports Juvigny Val d’Andaine Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 18:00:00
fin : 2026-03-21 19:30:00
Date(s) :
2026-03-21
Atelier-concert participatif avec la chorale Les Gospel Flowers .
Un moment ludique et convivial autour de la pratique du chant choral.
Destiné à toutes personnes curieuses de découvrir cet univers de l’intérieur.
Qu’on ait l’envie de rester en réceptivité avec les voix qui nous enveloppe à l’extérieur de nous ou encore participer activement, tout est pensé de façon à faire unité loin de la frontière habituelle artistes-public .
L’évènement sera suivi d’un repas partagé (chacun amène plat et boisson à partager ainsi que ses propres couverts).
Places très limitées. Il est vivement conseillé de réserver en amont via lien helloasso .
Juvigny sous Andaine 5 Impasse des Sports Juvigny Val d’Andaine 61140 Orne Normandie lesgospelflowers@gmail.com
English : Chorale immersive par les Gospel flowers
L’événement Chorale immersive par les Gospel flowers Juvigny Val d’Andaine a été mis à jour le 2025-12-04 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne