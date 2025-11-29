Chorale Intermezzo Fête Noël Église des Saints Anges Limoges

Chorale Intermezzo Fête Noël

Église des Saints Anges 133 Rue des Tuilières Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

Intermezzo est une chorale créée en 1983 par Dominique Desmons, le chanteur bien connu des Limousins. Françoise Delicq, chanteuse lyrique et professeur de chant, a pris sa suite de 1993 à 2020. Actuellement, une nouvelle chef de chœur à pris la relève depuis novembre 2021 Bénédicte Chevalier. Le choix du répertoire est volontairement très varié, il offre des morceaux de musique classique, religieuse ou profane mais aussi des chansons de la Renaissance jusqu’à des compositions contemporaines, sans oublier le jazz, le folk ou la variété française. La chorale chante dans toutes les langues, sur tous les tons, sur tous les toits ! L’essentiel est en effet le plaisir de chanter … Mais attention, pas de plaisir sans sérieux… .

Église des Saints Anges 133 Rue des Tuilières Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 25 04 10

English : Chorale Intermezzo Fête Noël

L’événement Chorale Intermezzo Fête Noël Limoges a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Limoges Métropole