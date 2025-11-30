Chorale Ivouchki Mélodies Populaires Slaves (Russes et Ukrainiennes) Église Saint-Jean Baptiste Le Palais-sur-Vienne

Chorale Ivouchki Mélodies Populaires Slaves (Russes et Ukrainiennes)

Église Saint-Jean Baptiste 1 Place de l’Église Le Palais-sur-Vienne Haute-Vienne

Gratuit

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Ces chants traditionnels et populaires célèbrent la Vie, l’Amour et la Nature.

Un répertoire éclectique et varié associant textes d’auteurs célèbres aux ritournelles villageoises populaires. Dans un contexte géopolitique difficile, ce groupe d’une vingtaine de choristes limousins d’origines diverses (ukrainienne, roumaine, russe, albanaise, polonaise, kazakh, espagnole et française) a fait le choix de chanter pour la paix. .

Église Saint-Jean Baptiste 1 Place de l’Église Le Palais-sur-Vienne 87410 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 45 04 77 danielefaucher@orange.fr

