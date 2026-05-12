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Chorale Kantauri Rue de l’Eglise, Béhobie Urrugne

Chorale Kantauri Rue de l’Eglise, Béhobie Urrugne

Chorale Kantauri Rue de l’Eglise, Béhobie Urrugne jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Rue de l'Eglise, Béhobie

Adresse : Eglise Saint Jacques

Ville : 64122 Urrugne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Urrugne

Chorale Kantauri

Rue de l’Eglise, Béhobie Eglise Saint Jacques Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 21:00:00
fin : 2026-07-23

Date(s) :
2026-07-23

Chorale mixte d’Urrugne, dirigée par la cheffe de choeur Isabel Lacar.
Tombola participation libre   .

Rue de l’Eglise, Béhobie Eglise Saint Jacques Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 60 80 

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English : Chorale Kantauri

L’événement Chorale Kantauri Urrugne a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Pays Basque

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