Chorale La Cantilène Musée Antoine Lécuyer Saint-Quentin

Chorale La Cantilène Dimanche 21 septembre, 16h45 Musée Antoine Lécuyer Aisne

Début : 2025-09-21T16:45:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T16:45:00 – 2025-09-21T17:30:00

Pour clôturer le week-end, la chorale de La Cantilène vous offre un concert gratuit ! Un final en musique tout en contemplant les œuvres. La promesse d’un bon moment alliant le plaisir des oreilles et des yeux. Une chorale de Saint-Quentin dirigée depuis 1984 par Marie-Paule Piney qui propose, pour l’occasion, un répertoire sur le thème du voyage dans les différentes époques. Ambiance festive garantie !

Musée Antoine Lécuyer 28 Rue Antoine Lécuyer, 02100 Saint-Quentin, France Saint-Quentin 02100 Faubourg Saint-Jean Aisne Hauts-de-France 0323069398 https://www.saint-quentin.fr/109-musee-lecuyer.htm Collection d’une centaine d’oeuvres exécutées au pastel par le portraitiste officiel de Louis XV, Maurice-Quentin de la Tour (1704 – 1788), né et mort à Saint-Quentin ; la collection unique de faïences constitue également un des trésors du musée. Accès par le train: à 1h30 de la gare de Paris Nord et à 1h de Lille

Journées européennes du patrimoine 2025

La Cantilène