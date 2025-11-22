Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CHORALE LA CHANTERELLE CONCERT DES 60 ANS Langres

CHORALE LA CHANTERELLE CONCERT DES 60 ANS

CHORALE LA CHANTERELLE CONCERT DES 60 ANS Langres samedi 22 novembre 2025.

CHORALE LA CHANTERELLE CONCERT DES 60 ANS

Théâtre Michel-Humbert Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22

Date(s) :
2025-11-22

Tout public
Organisé par l’association La Chanterelle
La Chanterelle existe depuis 1965 et fête donc les 60 ans de la chorale. Concert proposé avec instrumentistes, ouvert à tous.
Tout public
Durée: 3h
Gratuit   .

Théâtre Michel-Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 9 82 24 69 68  lachanterelle.langres52@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement CHORALE LA CHANTERELLE CONCERT DES 60 ANS Langres a été mis à jour le 2025-10-09 par Antenne du Pays de Langres