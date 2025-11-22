CHORALE LA CHANTERELLE CONCERT DES 60 ANS Langres

CHORALE LA CHANTERELLE CONCERT DES 60 ANS

Théâtre Michel-Humbert Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Tout public

Organisé par l'association La Chanterelle

La Chanterelle existe depuis 1965 et fête donc les 60 ans de la chorale. Concert proposé avec instrumentistes, ouvert à tous.

Durée: 3h

Théâtre Michel-Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 9 82 24 69 68 lachanterelle.langres52@gmail.com

