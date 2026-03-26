Chorale La Clé des Chants Plélan-le-Petit

Chorale La Clé des Chants Plélan-le-Petit samedi 11 avril 2026.

Chorale La Clé des Chants

Eglise Plélan-le-Petit Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 17:30:00
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Concert de la chorale La Clé des Chants
Chef de choeur Emmanuel Rolland
Avec la participation de la chorale Maurice Ravel de Dinard   .

Eglise Plélan-le-Petit 22980 Côtes-d’Armor Bretagne  

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English :

L’événement Chorale La Clé des Chants Plélan-le-Petit a été mis à jour le 2026-03-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme

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