Chorale La Clé des Chants

Eglise Plélan-le-Petit Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 17:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Concert de la chorale La Clé des Chants

Chef de choeur Emmanuel Rolland

Avec la participation de la chorale Maurice Ravel de Dinard .

Eglise Plélan-le-Petit 22980 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Chorale La Clé des Chants Plélan-le-Petit a été mis à jour le 2026-03-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme