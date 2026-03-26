Chorale La Clé des Chants Plélan-le-Petit
Chorale La Clé des Chants Plélan-le-Petit samedi 11 avril 2026.
Chorale La Clé des Chants
Eglise Plélan-le-Petit Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 17:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Concert de la chorale La Clé des Chants
Chef de choeur Emmanuel Rolland
Avec la participation de la chorale Maurice Ravel de Dinard .
Eglise Plélan-le-Petit 22980 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Chorale La Clé des Chants Plélan-le-Petit a été mis à jour le 2026-03-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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