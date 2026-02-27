Chorale Les Voisines Espace Culturel du Pays de Nay Nay

Chorale Les Voisines

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Les Voisines, chœur de femmes dirigé par Elisabeth Soulas, seront notamment accompagnées de guitares et par la harpe llanera de Céline Dicharry. Ces femmes en bleu issues du Béarn feront souffler dans l’air le parfum des terres hispaniques et latino-américaines. Leurs voix, légères et profondes à la fois, franchiront monts, plaines et océans pour vous entraîner dans un voyage vibrant et sans frontières. Tout public Gratuit sur réservation .

Espace Culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 79 culture@paysdenay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chorale Les Voisines

L’événement Chorale Les Voisines Nay a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay