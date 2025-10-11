Chorale LES-VOIX-CI LES-VOIX-LA Place de l’Hôtel de ville Rombas

Place de l’Hôtel de ville Espace culturel Rombas Moselle

Tarif : – – EUR

Début : Samedi Samedi 2025-10-11 20:30:00

fin : 2025-10-11

Les 80 choristes du groupe vocal Les Voix Ci Les Voix Là de Moyeuvre Grande vous proposent de les accompagner dans leur voyage intersidéral, où se mêlent chant, vidéo, chorégraphie et théâtre pour un spectacle unique et captivant intitulé Entendre chanter les étoiles . Dirigé par Julien Gassmann, ce chœur fera participer le public pour une expérience immersive.Tout public

Place de l’Hôtel de ville Espace culturel Rombas 57120 Moselle Grand Est +33 3 87 67 86 30 billetterie@rombas.com

English :

The 80 choristers of the vocal group Les Voix Ci Les Voix Là from Moyeuvre Grande invite you to join them on their interstellar journey, combining singing, video, choreography and theater for a unique and captivating show entitled Entendre chanter les étoiles . Directed by Julien Gassmann, this choir will engage the audience in an immersive experience.

German :

Die 80 Choristen der Vokalgruppe Les Voix Ci Les Voix Là aus Moyeuvre Grande laden Sie ein, sie auf ihrer interstellaren Reise zu begleiten, bei der sich Gesang, Video, Choreografie und Theater zu einem einzigartigen und fesselnden Spektakel mit dem Titel Entendre chanter les étoiles (Die Sterne singen hören) vermischen. Unter der Leitung von Julien Gassmann wird dieser Ch?ur das Publikum in eine immersive Erfahrung einbeziehen.

Italiano :

Gli 80 coristi del gruppo vocale Les Voix Ci Les Voix Là di Moyeuvre Grande vi invitano a unirvi a loro nel loro viaggio interstellare, combinando canto, video, coreografia e teatro in uno spettacolo unico e accattivante intitolato Entendre chanter les étoiles ( Sentire cantare le stelle ). Diretto da Julien Gassmann, il coro coinvolgerà il pubblico in un’esperienza coinvolgente.

Espanol :

Los 80 coristas del grupo vocal Les Voix Ci Les Voix Là de Moyeuvre Grande le invitan a unirse a ellos en su viaje interestelar, combinando canto, vídeo, coreografía y teatro en un espectáculo único y cautivador titulado Entendre chanter les étoiles ( Escuche cantar a las estrellas ). Dirigido por Julien Gassmann, el coro involucrará al público en una experiencia envolvente.

