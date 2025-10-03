Chorale Lituannienne Satrija Eglise Saint Etienne Crain
Chorale Lituannienne Satrija Eglise Saint Etienne Crain vendredi 3 octobre 2025.
Chorale Lituannienne Satrija
Eglise Saint Etienne 1 Rue du Moulin Crain Yonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 18:00:00
fin : 2025-10-03 20:00:00
Date(s) :
2025-10-03
Chorale Lituannienne à l’Eglise de Crain Satrija Participation libre au profit du Patrimoine ASPAC .
Eglise Saint Etienne 1 Rue du Moulin Crain 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 81 84 20 comcrain.mairie@orange.fr
English : Chorale Lituannienne Satrija
German : Chorale Lituannienne Satrija
Italiano :
Espanol :
L’événement Chorale Lituannienne Satrija Crain a été mis à jour le 2025-09-19 par OT Clamecy Haut Nivernais