Chorale Locustelle Parc Saint-Fiacre Château-Gontier-sur-Mayenne samedi 27 septembre 2025.

Parc Saint-Fiacre Espace Saint-Fiacre Château-Gontier-sur-Mayenne

Tarif : 15 EUR

27 septembre 2025 20:30:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Le Rotary Club de Château-Gontier sur Mayenne organise un concert le samedi 27 septembre à 20h30 à l’Espace Saint-Fiacre à Château-Gontier sur Mayenne, au profit de Mayotte. Découvrez la chorale Locustelle d’Angers avec un répertoire de chansons de Vianney, Louane, Maurane, mais aussi Brel et Bourvil. .

Parc Saint-Fiacre Espace Saint-Fiacre Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 81 57 88 38

Locustelle choir

Chor Locustelle

Coro Locustelle

Coro Locustelle

