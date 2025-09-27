Chorale Locustelle Parc Saint-Fiacre Château-Gontier-sur-Mayenne
Le Rotary Club de Château-Gontier sur Mayenne organise un concert le samedi 27 septembre à 20h30 à l’Espace Saint-Fiacre à Château-Gontier sur Mayenne, au profit de Mayotte. Découvrez la chorale Locustelle d’Angers avec un répertoire de chansons de Vianney, Louane, Maurane, mais aussi Brel et Bourvil. .
Parc Saint-Fiacre Espace Saint-Fiacre Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 81 57 88 38
English :
Locustelle choir
German :
Chor Locustelle
Italiano :
Coro Locustelle
Espanol :
Coro Locustelle
