Chorale Musica Per Tutti ! Masterclass – Saint-Laurent-d’Arce, 14 juin 2025 09:30, Saint-Laurent-d'Arce.

Gironde

Chorale Musica Per Tutti ! Masterclass Salle des fêtes Saint-Laurent-d’Arce Gironde

Tarif : 195 – 195 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 09:30:00

fin : 2025-06-15

Date(s) :

2025-06-14

Masterclass avec La Chorale Musica per Tutti !

Intervenants

Mathieu Laforest-Fournier, coach vocal et chanteur lyrique.

Stella Gachet, cheffe de chant, cheffe de choeur et pianiste-accompagnatrice.

Sarah Bromberg, professeure de chant à l’université de Bordeaux-Montaigne, chanteuse professionnelle et membre de la troupe originale des 10 commandements.

En bonus initiation à la relaxation bio-dynamique et aux bois tibétains avec Dominique Lax. .

Salle des fêtes

Saint-Laurent-d’Arce 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine

English : Chorale Musica Per Tutti ! Masterclass

German : Chorale Musica Per Tutti ! Masterclass

Italiano :

Espanol : Chorale Musica Per Tutti ! Masterclass

L’événement Chorale Musica Per Tutti ! Masterclass Saint-Laurent-d’Arce a été mis à jour le 2025-05-09 par Bourg Cubzaguais Tourisme