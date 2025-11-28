Chorale Mwemba : Christmas Gospel Africa Eglise St-Brice (Basse-Goulaine) Basse-Goulaine

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-21 17:00 – 18:30

Gratuit : non 10 € / 12 € / Gratuit (moins de 12 ans) en prévente : 10 € – sur place : 12 €Gratuit (moins de 12 ans) Billetterie : www.helloasso.com/associations/basse-goulaine-gospel-choir/evenements/christmas-gospel-africa-basse-goulaine Tout public

La chorale Mwemba vous invite à un voyage musical entre l’Afrique et l’Amérique, entre tradition et modernité, entre chants a cappella et rythmes jazzy. Sous la direction de Christian Meli, chef de chœur et fondateur, les chanteurs vous dévoileront les racines profondes du Gospel avec des chants africains issus du continent d’origine de leur chef de chœur, ainsi que des negro spirituals inspirés de l’Ancien Testament et des chants Gospel joyeux et entraînants, proches du répertoire soul funk, comme les célèbres titres « I will sing praises », « What a wonderfull world », « Pata pata », etc.Une belle occasion de sortie en famille ou entre amis, pour profiter de ces belles sonorités venues d’ailleurs.

Eglise St-Brice (Basse-Goulaine) Basse-Goulaine 44115

02 40 06 00 05 https://www.helloasso.com/associations/basse-goulaine-gospel-choir/evenements/christmas-gospel-africa-basse-goulaine