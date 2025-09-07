Chorale Pause Musicale Eglise Saint-Laurent Rouvrois-sur-Meuse

Chorale Pause Musicale Eglise Saint-Laurent Rouvrois-sur-Meuse dimanche 7 septembre 2025.

Chorale Pause Musicale

Eglise Saint-Laurent 5 Grande Rue Rouvrois-sur-Meuse Meuse

Tarif : – – EUR
Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-07 15:00:00
fin : 2025-09-07

2025-09-07

Concert de la chorale Pause Musicale
Chansons variées dans une ambiance chaleureuse !

Entrée libre avec enveloppeTout public
Eglise Saint-Laurent 5 Grande Rue Rouvrois-sur-Meuse 55300 Meuse Grand Est   escapad55.pausemusicale@gmail.com

English :

Concert by the Pause Musicale choir
A variety of songs in a warm atmosphere!

Free admission with envelope

German :

Konzert des Chors Pause Musicale
Verschiedene Lieder in einer herzlichen Atmosphäre!

Freier Eintritt mit Umschlag

Italiano :

Concerto del coro Pause Musicale
Una varietà di canzoni in un’atmosfera calda e amichevole!

Ingresso gratuito con busta

Espanol :

Concierto del coro Pause Musicale
Canciones variadas en un ambiente cálido y acogedor

Entrada gratuita con sobre

L’événement Chorale Pause Musicale Rouvrois-sur-Meuse a été mis à jour le 2025-08-11 par OT COEUR DE LORRAINE