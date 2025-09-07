Chorale Pause Musicale Eglise Saint-Laurent Rouvrois-sur-Meuse
Chorale Pause Musicale Eglise Saint-Laurent Rouvrois-sur-Meuse dimanche 7 septembre 2025.
Chorale Pause Musicale
Eglise Saint-Laurent 5 Grande Rue Rouvrois-sur-Meuse Meuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-09-07 15:00:00
fin : 2025-09-07
2025-09-07
Concert de la chorale Pause Musicale
Chansons variées dans une ambiance chaleureuse !
Entrée libre avec enveloppeTout public
Eglise Saint-Laurent 5 Grande Rue Rouvrois-sur-Meuse 55300 Meuse Grand Est escapad55.pausemusicale@gmail.com
English :
Concert by the Pause Musicale choir
A variety of songs in a warm atmosphere!
Free admission with envelope
German :
Konzert des Chors Pause Musicale
Verschiedene Lieder in einer herzlichen Atmosphäre!
Freier Eintritt mit Umschlag
Italiano :
Concerto del coro Pause Musicale
Una varietà di canzoni in un’atmosfera calda e amichevole!
Ingresso gratuito con busta
Espanol :
Concierto del coro Pause Musicale
Canciones variadas en un ambiente cálido y acogedor
Entrada gratuita con sobre
L’événement Chorale Pause Musicale Rouvrois-sur-Meuse a été mis à jour le 2025-08-11 par OT COEUR DE LORRAINE