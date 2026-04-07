Montigny-lès-Arsures

Chorale & quatuor de clarinettes

Eglise Montigny-lès-Arsures Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 17:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Concert de la Chorale avec un quatuor de clarinettes

La Montaine .

Eglise Montigny-lès-Arsures 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 40 66 14 association.montaine@gmail.com

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English : Chorale & quatuor de clarinettes

L’événement Chorale & quatuor de clarinettes Montigny-lès-Arsures a été mis à jour le 2026-04-07 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA