Chorale & quatuor de clarinettes Montigny-lès-Arsures
Chorale & quatuor de clarinettes Montigny-lès-Arsures dimanche 31 mai 2026.
Montigny-lès-Arsures
Chorale & quatuor de clarinettes
Eglise Montigny-lès-Arsures Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 17:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Concert de la Chorale avec un quatuor de clarinettes
La Montaine .
Eglise Montigny-lès-Arsures 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 40 66 14 association.montaine@gmail.com
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English : Chorale & quatuor de clarinettes
L’événement Chorale & quatuor de clarinettes Montigny-lès-Arsures a été mis à jour le 2026-04-07 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA