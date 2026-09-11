AGENDA · Barèges
Chorale : « QU’EM ÇO QUI EM » Église Barèges
mercredi 7 octobre 2026 · Église · Barèges
Informations pratiques
Barèges
Chorale : « QU’EM ÇO QUI EM »
Église BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 18:30:00
fin : 2026-10-07
Date(s) :
2026-10-07
.
Église BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00
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English :
L’événement Chorale : « QU’EM ÇO QUI EM » Barèges a été mis à jour le 2026-09-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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