Informations pratiques

Barèges

Chorale : « QU’EM ÇO QUI EM »

Église BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-07 18:30:00

fin : 2026-10-07

Date(s) :

2026-10-07

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Église BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00

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English :

L’événement Chorale : « QU’EM ÇO QUI EM » Barèges a été mis à jour le 2026-09-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65