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AGENDA · Barèges

Chorale : « QU’EM ÇO QUI EM » Église Barèges

mercredi 7 octobre 2026 · Église · Barèges

Informations pratiques

Début
mercredi 7 octobre 2026
Fin
mercredi 7 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Église
Adresse
BAREGES
Ville
65120 Barèges
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit

Barèges

Chorale : « QU’EM ÇO QUI EM »

Église BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-07 18:30:00
fin : 2026-10-07

Date(s) :
2026-10-07

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Église BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00 

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English :

L’événement Chorale : « QU’EM ÇO QUI EM » Barèges a été mis à jour le 2026-09-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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