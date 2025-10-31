Chorale Rose Centre Social et Culturel ASCO Saint-Médard-en-Jalles

Prix libre

Début : 2025-10-31T20:00:00 – 2025-10-31T23:00:00

Fin : 2025-10-31T20:00:00 – 2025-10-31T23:00:00

Dans le cadre d’Octobre Rose, les choristes du Centre Social et Culturel ASCO organisent une soirée chorale, au profit de la Ligue contre le cancer.

Rdv le vendredi 31 octobre à 20h salle Georges Brassens.

Tous les bénéfices seront reversés à la Ligue contre le cancer.

Centre Social et Culturel ASCO 104 avenue Anatole France 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine

