Chorale SARABANDE Prigonrieux
Chorale SARABANDE Prigonrieux dimanche 21 septembre 2025.
Chorale SARABANDE
Eglise Prigonrieux Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-21 2025-09-27
La chorale Sarabande et ses choristes, leur pianiste Cécile Laparre et la cheffe de chœur Viviane Boucher vous donnent rendez-vous pour un concert à
– l’Eglise de PRIGONRIEUX, le Dimanche 21 Septembre à 16h00
– l’Eglise de VILLAMBLARD, le Samedi 27 Septembre à 20h30
Un moment agréable en écoutant leur répertoire Mozart, Offenbach, Fauré, Passereau…. .
Eglise Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 93 25 10
English : Chorale SARABANDE de la FORCE
German : Chorale SARABANDE
Italiano :
Espanol : Chorale SARABANDE
L’événement Chorale SARABANDE Prigonrieux a été mis à jour le 2025-09-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides