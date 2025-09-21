Chorale SARABANDE Prigonrieux

Chorale SARABANDE Prigonrieux dimanche 21 septembre 2025.

Chorale SARABANDE

Eglise Prigonrieux Dordogne

La chorale Sarabande et ses choristes, leur pianiste Cécile Laparre et la cheffe de chœur Viviane Boucher vous donnent rendez-vous pour un concert à

– l’Eglise de PRIGONRIEUX, le Dimanche 21 Septembre à 16h00

– l’Eglise de VILLAMBLARD, le Samedi 27 Septembre à 20h30

Un moment agréable en écoutant leur répertoire Mozart, Offenbach, Fauré, Passereau…. .

Eglise Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 93 25 10

