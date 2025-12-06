Chorale Shenando: Derrière l’horizon Médiathèque François Mitterrand Latour Maubourg Valence

Chorale Shenando: Derrière l’horizon

Dans l’Ouest de la Virginie, entre Winchester et Staunton, la vallée de Shenandoah s’étend, bordée par les Blue Ridge Mountains. Plus qu’un paysage, c’est une mémoire, un chant, un souffle celui de la rivière, du parc national, d’un rêve d’Amérique.

English :

In West Virginia, between Winchester and Staunton, the Shenandoah Valley stretches out, bordered by the Blue Ridge Mountains. More than a landscape, it is a memory, a song, a breath: that of the river, of the national park, of a dream of America.

German :

Im Westen Virginias, zwischen Winchester und Staunton, erstreckt sich das Shenandoah-Tal, das von den Blue Ridge Mountains gesäumt wird. Es ist mehr als eine Landschaft, es ist eine Erinnerung, ein Lied, ein Atem: der Atem des Flusses, des Nationalparks, des Traums von Amerika.

Italiano :

In West Virginia, tra Winchester e Staunton, si estende la valle dello Shenandoah, delimitata dalle Blue Ridge Mountains. Più che un paesaggio, è un ricordo, una canzone, un respiro: quello del fiume, del parco nazionale, di un sogno d’America.

Espanol :

En Virginia Occidental, entre Winchester y Staunton, se extiende el valle del Shenandoah, bordeado por las montañas Blue Ridge. Más que un paisaje, es un recuerdo, una canción, un aliento: el del río, el del parque nacional, el de un sueño de América.

