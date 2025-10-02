Chorale Y birds au Wattignies Wattignies (Le) Nantes
Chorale Y birds au Wattignies Wattignies (Le) Nantes jeudi 2 octobre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-10-02 20:00 – 22:00
Gratuit : oui Tout public
Y-Birds est la chorale pop nantaise à effectif variable et aux thèmes récréatifs !À grands coups de tubes choisis selon ses envies, la chorale mixte réchauffe les coeurs endormis, réveille les souvenirs d’ados, propulse son énergie à qui veut bien l’accueillir !
Wattignies (Le) Île de Nantes Nantes 44200
07 88 39 72 83