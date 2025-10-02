Chorale Y birds au Wattignies Wattignies (Le) Nantes

Chorale Y birds au Wattignies Wattignies (Le) Nantes jeudi 2 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-02 20:00 – 22:00

Gratuit : oui Tout public

Y-Birds est la chorale pop nantaise à effectif variable et aux thèmes récréatifs !À grands coups de tubes choisis selon ses envies, la chorale mixte réchauffe les coeurs endormis, réveille les souvenirs d’ados, propulse son énergie à qui veut bien l’accueillir !

Wattignies (Le) Île de Nantes Nantes 44200

07 88 39 72 83