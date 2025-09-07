Chorales au jardin Pornic

dimanche 7 septembre 2025.

Chorales au jardin

Eco-domaine de la Fontaine aux Bretons Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-07 17:00:00

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-07

Chorales au Jardin L’art en plein air au cœur de la nature à l’Eco-domaine la Fontaine à Pornic

Au programme

Trois chorales locales unissent leurs voix La Frégate, l’Ensemble Vocal de Pornic, et la Chorale des Nomades.

Chaque chorale interprète son propre répertoire.

Un grand final commun pour un moment d’émotion et de partage.

Le plus

Événement gratuit

Dans un cadre verdoyant et champêtre

Une buvette sera disponible sur place

Eco-domaine de la Fontaine aux Bretons Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 08 08 infos@ecodomaine-la-fontaine.fr

English :

Chorales au Jardin: Outdoor art in the heart of nature at Eco-domaine la Fontaine in Pornic

German :

Chorales au Jardin: Kunst unter freiem Himmel inmitten der Natur auf der Eco-domaine la Fontaine in Pornic

Italiano :

Chorales au Jardin: arte all’aperto nel cuore della natura all’Eco-domaine la Fontaine di Pornic

Espanol :

Chorales au Jardin: arte al aire libre en plena naturaleza en el Eco-domaine la Fontaine de Pornic

