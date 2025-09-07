Chorales au jardin Pornic
Chorales au jardin Pornic dimanche 7 septembre 2025.
Chorales au jardin
Eco-domaine de la Fontaine aux Bretons Pornic Loire-Atlantique
Début : 2025-09-07 17:00:00
fin : 2025-09-07
Date(s) :
2025-09-07
Chorales au Jardin L’art en plein air au cœur de la nature à l’Eco-domaine la Fontaine à Pornic
Au programme
Trois chorales locales unissent leurs voix La Frégate, l’Ensemble Vocal de Pornic, et la Chorale des Nomades.
Chaque chorale interprète son propre répertoire.
Un grand final commun pour un moment d’émotion et de partage.
Le plus
Événement gratuit
Dans un cadre verdoyant et champêtre
Une buvette sera disponible sur place
Eco-domaine de la Fontaine aux Bretons Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 08 08 infos@ecodomaine-la-fontaine.fr
English :
Chorales au Jardin: Outdoor art in the heart of nature at Eco-domaine la Fontaine in Pornic
German :
Chorales au Jardin: Kunst unter freiem Himmel inmitten der Natur auf der Eco-domaine la Fontaine in Pornic
Italiano :
Chorales au Jardin: arte all’aperto nel cuore della natura all’Eco-domaine la Fontaine di Pornic
Espanol :
Chorales au Jardin: arte al aire libre en plena naturaleza en el Eco-domaine la Fontaine de Pornic
