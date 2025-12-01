Chorales en ville | Concert de Noël avec la Maîtrise du Collège Stanislas Compiègne

Chorales en ville | Concert de Noël avec la Maîtrise du Collège Stanislas

10 Rue Saint-Antoine Compiègne Oise

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 17:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

La ville de Compiègne présente l’événement Chorales en Ville et invite à un rassemblement autour de la musique et du chant.

Ce choeur réunit une quarantaine de garçons, du CM2 à la Terminale. Leur répertoire couvre plus de mille ans de musique chorale, du grégorien à nos jours. À l’approche de Noël, leurs voix cristallines feront résonner les grands classiques comme Douce nuit ou Il est né le divin enfant.

Concert co-produit par l’AFC du Compiégnois et la Ville de Compiègne.

Sur réservation.

10 Rue Saint-Antoine Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France

English :

The town of Compiègne presents the Chorales en Ville event and invites you to a gathering of music and song.

This choir brings together some forty boys, from CM2 to Terminale. Their repertoire covers over a thousand years of choral music, from Gregorian chant to the present day. In the run-up to Christmas, their crystal-clear voices will be ringing out classics such as Douce nuit and Il est né le divin enfant.

Concert co-produced by the AFC du Compiégnois and the City of Compiègne.

Reservations required.

German :

Die Stadt Compiègne präsentiert die Veranstaltung Chorales en Ville (Chöre in der Stadt) und lädt zu einem Treffen rund um die Musik und das Singen ein.

Dieser Chor vereint etwa 40 Jungen von der fünften bis zur zwölften Klasse. Ihr Repertoire umfasst mehr als tausend Jahre Chormusik, von der Gregorianik bis zur Gegenwart. In der Vorweihnachtszeit werden ihre kristallklaren Stimmen die großen Klassiker wie Stille Nacht oder Il est né le divin enfant erklingen lassen.

Das Konzert wird von der AFC du Compiégnois und der Stadt Compiègne koproduziert.

Mit Reservierung.

Italiano :

La città di Compiègne presenta l’evento Chorales en Ville, invitando le persone a riunirsi per godere della musica e del canto.

Questo coro riunisce una quarantina di ragazzi, dal CM2 al Terminale. Il loro repertorio copre oltre mille anni di musica corale, dal canto gregoriano ai giorni nostri. In vista del Natale, le loro voci cristalline risuoneranno di classici come Douce nuit e Il est né le divin enfant.

Un concerto coprodotto dall’AFC di Compiègne e dalla Città di Compiègne.

È necessaria la prenotazione.

Espanol :

La ciudad de Compiègne presenta el evento Chorales en Ville, que invita a la gente a reunirse y disfrutar de la música y el canto.

Este coro reúne a unos cuarenta niños, desde CM2 hasta Terminale. Su repertorio abarca más de mil años de música coral, desde el canto gregoriano hasta nuestros días. En vísperas de Navidad, sus voces cristalinas harán sonar clásicos como Douce nuit o Il est né le divin enfant.

Un concierto coproducido por la AFC de Compiègne y la Ciudad de Compiègne.

Reserva obligatoria.

