Chorales en ville | Dialogues Terre à Ciel Compiègne

Chorales en ville | Dialogues Terre à Ciel

10 Rue Saint-Antoine Compiègne Oise

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 20:30:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

La ville de Compiègne présente l’événement Chorales en Ville et invite à un rassemblement autour de la musique et du chant.

Un moment fort autour de Poulenc et Bernanos, à l’occasion du premier anniversaire de la canonisation des Bienheureuses Carmélites de Compiègne.

Carole Chabry (soprano) 1er Prix du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, a chanté au Capitole de Toulouse, Théâtre des Champs-Elisées… accompagnée de Christophe Manien (piano) diplômé du CNSMDP, chef de chant régulièrement invité au Festival d’Aix en Provence, Opéra Comique interprètera les oeuvres de Poulenc, de ses premières mélodies au Dialogues des Carmélites.

Le choeur des Picantins mené par Emmanuel Bellanger et quelques élèves de Carole Chabry viendront chanter le Domine Deus du Gloria de Poulenc comme point d’orgue de cette belle soirée.

Durée 1h20

Sur réservation.

10 Rue Saint-Antoine Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France

English :

The town of Compiègne presents the Chorales en Ville event and invites you to a gathering of music and song.

A special moment around Poulenc and Bernanos, on the first anniversary of the canonization of the Blessed Carmelites of Compiègne.

Carole Chabry (soprano) 1st Prize from the Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, has sung at the Capitole de Toulouse, Théâtre des Champs-Elisées… accompanied by Christophe Manien (piano) graduate of the CNSMDP, regular guest conductor at the Festival d’Aix en Provence, Opéra Comique will perform works by Poulenc, from his early melodies to Dialogues des Carmélites.

The Chœur des Picantins, led by Emmanuel Bellanger, and a number of Carole Chabry’s students will sing the Domine Deus from Poulenc’s Gloria as the highlight of this beautiful evening.

Running time: 1h20

Reservations required.

German :

Die Stadt Compiègne präsentiert die Veranstaltung Chorales en Ville (Chöre in der Stadt) und lädt zu einem Treffen rund um die Musik und das Singen ein.

Ein Höhepunkt rund um Poulenc und Bernanos, anlässlich des ersten Jahrestages der Heiligsprechung der Seligen Karmelitinnen von Compiègne.

Carole Chabry (Sopran) 1. Preis des Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, hat im Capitole de Toulouse, Théâtre des Champs-Elisées… gesungen. begleitet von Christophe Manien (Klavier) Absolvent des CNSMDP, Gesangsleiter, der regelmäßig zum Festival d’Aix en Provence, Opéra Comique eingeladen wird wird Werke von Poulenc interpretieren, von seinen ersten Melodien bis zu den Dialogues des Carmélites.

Der von Emmanuel Bellanger geleitete Chor Les Picantins und einige Schüler von Carole Chabry werden als Höhepunkt dieses schönen Abends das Domine Deus aus Poulencs Gloria singen.

Dauer: 1h20

Mit Reservierung.

Italiano :

La città di Compiègne presenta l’evento Chorales en Ville, invitando le persone a riunirsi per godere della musica e del canto.

Un’occasione indimenticabile, incentrata su Poulenc e Bernanos, per celebrare il primo anniversario della canonizzazione delle Beate Carmelitane di Compiègne.

Carole Chabry (soprano) 1° premio del Conservatorio Nazionale Superiore di Musica e Danza di Parigi, ha cantato al Capitole de Toulouse, al Théâtre des Champs-Elisées… accompagnato da Christophe Manien (pianoforte) diplomato al CNSMDP e direttore ospite regolare al Festival d’Aix en Provence e all’Opéra Comique eseguirà opere di Poulenc, dalle prime canzoni ai Dialogues des Carmélites.

Il Chœur des Picantins, diretto da Emmanuel Bellanger, e alcuni studenti di Carole Chabry canteranno il Domine Deus dal Gloria di Poulenc come momento culminante di questa splendida serata.

Durata: 1 ora e 20 minuti

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

La ciudad de Compiègne presenta el evento Chorales en Ville, que invita a la gente a reunirse y disfrutar de la música y el canto.

Una ocasión inolvidable, centrada en Poulenc y Bernanos, para conmemorar el primer aniversario de la canonización de las Beatas Carmelitas de Compiègne.

Carole Chabry (soprano) 1er Premio del Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París, ha cantado en el Capitole de Toulouse, Théâtre des Champs-Elisées… acompañado por Christophe Manien (piano) titulado del CNSMDP y director invitado habitual del Festival de Aix en Provence y de la Ópera Cómica interpretará obras de Poulenc, desde sus primeras canciones hasta Dialogues des Carmélites.

El Chœur des Picantins, dirigido por Emmanuel Bellanger, y varios alumnos de Carole Chabry cantarán el Domine Deus del Gloria de Poulenc como colofón de esta maravillosa velada.

Duración: 1 hora y 20 minutos

Reserva obligatoria.

