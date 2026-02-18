Chorales Epichoeur et Amusicoeur Église Lombron
Église Place de l’église Lombron Sarthe
Concert avec la chorale Epichoeur de l’école de musique du Gesnois Bilurien et la chorale Amusicoeur d’Yvré-l’Évêque.
Entrée libre. .
Église Place de l’église Lombron 72450 Sarthe Pays de la Loire +33 6 74 75 50 33 ccmcbouloire@gmail.com
