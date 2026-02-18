Chorales Epichoeur et Amusicoeur Église Lombron

Chorales Epichoeur et Amusicoeur Église Lombron samedi 28 mars 2026.

Chorales Epichoeur et Amusicoeur

Église Place de l’église Lombron Sarthe

Concert avec la chorale Epichoeur de l’école de musique du Gesnois Bilurien et la chorale Amusicoeur d’Yvré-l’Évêque.
Entrée libre.   .

Église Place de l’église Lombron 72450 Sarthe Pays de la Loire +33 6 74 75 50 33  ccmcbouloire@gmail.com

