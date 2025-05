Chorales Les PAM & La Quatorzième – Scopéli Rezé, 5 juin 2025 20:30, Rezé.

Gratuit : oui Prix libre / au chapeau Tout public

Concert exceptionnel où tout l’espace sonore sera occupé par des chœurs féminins. Deux chorales de femmes proposeront une prestation de chansons, et G, artiste rezéenne (qui sera en concert le 19 juin à Scopéli), viendra assurer l’entracte entre les deux chœurs. Les ¡PAM! ce sont seize femmes « du coin » qui interprètent a capella des chansons, des malicieuses Chordettes des années 50 à la sensuelle Estelle de 2010 et plus ! Les arrangements originaux de leur « ch’elfe de cœur » pimentent à souhait leur répertoire. Pourquoi PAM! ? Et pourquoi pa…M! ? La Quatorzième, c’est un chœur de voix de femmes. Elles proposent un répertoire de chansons engagées, féminines, du monde, qui parlent d’elles, de vous, de toutes et tous, et tout ça dans la bonne humeur ! Alors venez vous installer confortablement et vous laisser porter par ces douces voix engagées… Pendant l’entracte : G, auteure, mélodiste et musicienne rezéenne, Géraldine Béguec sous son nom de scène G laisse la magie opérer à travers des textes profonds et légers à la fois. L’entendre, c’est avoir envie de l’écouter et de découvrir les secrets de ses chansons. Ce concert du 5 juin 2025 est gratuit, mais un chapeau sera mis à disposition et les dons partagés entre les artistes. Nombre de places limité à 60 (il y aura 30 choristes). Vous pouvez réserver votre place auprès de [animations@scopeli.fr](mailto:animations@scopeli.fr) ou au 06 51 71 36 34 (SMS ou téléphone), ou tenter votre chance le soir-même.

Scopéli Rezé 44400

06 51 71 36 34