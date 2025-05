CHORALES WHY NOTE ? ET SAFFRI’SONNE EN CONCERT – Salle Mil’Lieu La Grigonnais, 1 juin 2025 15:00, La Grigonnais.

Loire-Atlantique

CHORALES WHY NOTE ? ET SAFFRI’SONNE EN CONCERT Salle Mil’Lieu Rue de la Scierie La Grigonnais Loire-Atlantique

Début : 2025-06-01 15:00:00

fin : 2025-06-01 17:30:00

2025-06-01

La Poly’Sonnerie vous invite au concert de fin d’année de ses deux chorales adultes

Au programme

– En première partie, le groupe vocal féminin Why Note ? pour un voyage autour du monde

– En deuxième partie le grand chœur mixte Saffri’Sonne et son répertoire éclectique

Prix libre .

Salle Mil’Lieu Rue de la Scierie

La Grigonnais 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

La Poly?Sonnerie invites you to the end-of-year concert of its two adult choirs

German :

Die Poly?Sonnerie lädt Sie zum Jahresabschlusskonzert ihrer beiden Erwachsenenchöre ein

Italiano :

La Poly?Sonnerie vi invita al concerto di fine anno dei suoi due cori di adulti

Espanol :

La Poly Sonnerie le invita al concierto de fin de año de sus dos coros de adultos

