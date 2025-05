Choraliades – Bourges, 20 mai 2025 20:00, Bourges.

Cher

34 Rue Henri Sellier Bourges

Tarif : 8 EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : 2025-05-20 à 2025-05-22

Début : 2025-05-20 20:00:00

fin : 2025-05-20

Date(s) :

2025-05-20

2025-05-21

2025-05-22

Pour la troisième année consécutive, les élèves des écoles et collèges monteront sur la scène de l’Auditorium pour trois soirées exceptionnelles.

Organisé dans le cadre du Festival Académique de Chant Choral Scolaire par l’association SCHORALIA, ce rendez-vous met à l’honneur des répertoires actuels harmonisés pour chorales

Billetterie gérée par l’association Schoralia 8 .

34 Rue Henri Sellier

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire schoralia.18.cher@gmail.com

English :

For the third year running, students from schools and colleges will take to the Auditorium stage for three exceptional evenings.

German :

Im dritten Jahr in Folge werden Schülerinnen und Schüler von Schulen und Collèges für drei außergewöhnliche Abende auf die Bühne des Auditoriums treten.

Italiano :

Per il terzo anno consecutivo, gli studenti delle scuole e degli istituti superiori saliranno sul palco dell’Auditorium per tre serate eccezionali.

Espanol :

Por tercer año consecutivo, alumnos de colegios e institutos se subirán al escenario del Auditorio en tres veladas excepcionales.

