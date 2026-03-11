Choral’in à Brains sur Gée

Eglise Brains-sur-Gée Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Chants d’Ici et d’Ailleurs

La chorale Choral’In, créée il y a plus de 25 ans et dirigée par Marie-Claire Vaucelles, réunit des passionnés de chant choral dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Au fil des années, l’ensemble a participé à de nombreux concerts et événements marquants, notamment au Mans et dans différentes régions de France, ainsi qu’à l’étranger. Le répertoire, principalement a cappella, traverse les époques du Moyen Âge à aujourd’hui et mêle musique sacrée, profane, jazz et chansons de grands auteurs français. .

Eglise Brains-sur-Gée 72550 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 88 91 22 mairie@brainssurgee.fr

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Chants d’Ici et d’Ailleurs

L’événement Choral’in à Brains sur Gée Brains-sur-Gée a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Vallée de la Sarthe