Chorée-graphie Exposition Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-06

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2025-12-06

Oeuvres de Laure Graves.

Née à Nantes en 1956, Laure Nelson a toujours aimé peindre. Après une maîtrise en histoire de l’art, elle a commencé une formation pour être guide-conférencière au Louvre avant de déménager aux USA et de parcourir le monde. Diagnostiquée avec la maladie de Huntington en 2012, elle a repris la peinture, principalement à l’aquarelle, en 2024. Qu’est-ce qui l’inspire pour peindre ? “Il y a tant de beauté autour de nous et en nous” dit-elle.

Cette exposition s’inscrit dans le cadre de la sensibilisation à la maladie de Huntington, aussi appelée Chorée de Huntington, d’où le titre de l’exposition. En partenariat avec l’Association Huntington France.

Vernissage samedi 6 décembre à 18 heures.

Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche.

Entrée libre et gratuite aux jours et heures d’ouverture du Passage lundi 10h-12h, mardi 15h-19h, mercredi 9h-12h et 14h-17h, vendredi 15h-19h et samedi 9h-12h et 14h-16h. .

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

