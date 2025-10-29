Chorilèges d’automne Z.I Les Chaumettes La Roche-Posay
Z.I Les Chaumettes Acropolya La Roche-Posay Vienne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tous en Chœur à La Roche-Posay !
La magie du chant choral s’invite pour une soirée exceptionnelle où quatre ensembles vocaux se réunissent pour partager leur passion et faire vibrer le public.
Venez écouter ces 4 chorales locales La Voix d’Harcourt de Chauvigny, Chantereine de Bossay-sur-Claise, La Vie Chante de Saint-Pierre-de-Maillé & Le Chœur des Trois Rivières de La Roche-Posay. .
Z.I Les Chaumettes Acropolya La Roche-Posay 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 19 13 00
