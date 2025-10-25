Chorilla, étincelles de diamant, jubilé des 25 ans Altkirch
Chorilla, étincelles de diamant, jubilé des 25 ans Altkirch samedi 25 octobre 2025.
Chorilla, étincelles de diamant, jubilé des 25 ans
Place Xavier Jourdain Altkirch Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-10-25 20:00:00
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25 2025-10-26
Concert de gala Chorilla avec le Blasorchester Lure
Chorilla, chœur de l’Ill et de la Largue né à l’aube de l’an 2000 Chorilla regroupe une soixantaine de choristes composant le chœur et évolue sous la direction de deux cheffes confirmées, Marie-Dominique Bailly et Bärbel Royer.
Dirigé par le chef d’orchestre Uli WINZER, et avec Nathalie Rohrbach, mezzo-soprano .
Place Xavier Jourdain Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 00 04 culture@mairie-altkirch.fr
English :
Chorilla gala concert with the Blasorchester Lure
German :
Galakonzert Chorilla mit dem Blasorchester Lure
Italiano :
Concerto di gala dei Chorilla con la Blasorchester Lure
Espanol :
Concierto de gala de Chorilla con la Blasorchester Lure
