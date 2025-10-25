Chorilla, étincelles de diamant, jubilé des 25 ans Altkirch

Chorilla, étincelles de diamant, jubilé des 25 ans

Place Xavier Jourdain Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-25 20:00:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25 2025-10-26

Concert de gala Chorilla avec le Blasorchester Lure

Chorilla, chœur de l’Ill et de la Largue né à l’aube de l’an 2000 Chorilla regroupe une soixantaine de choristes composant le chœur et évolue sous la direction de deux cheffes confirmées, Marie-Dominique Bailly et Bärbel Royer.



Dirigé par le chef d’orchestre Uli WINZER, et avec Nathalie Rohrbach, mezzo-soprano .

Place Xavier Jourdain Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 00 04 culture@mairie-altkirch.fr

English :

Chorilla gala concert with the Blasorchester Lure

German :

Galakonzert Chorilla mit dem Blasorchester Lure

Italiano :

Concerto di gala dei Chorilla con la Blasorchester Lure

Espanol :

Concierto de gala de Chorilla con la Blasorchester Lure

L’événement Chorilla, étincelles de diamant, jubilé des 25 ans Altkirch a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de tourisme du Sundgau