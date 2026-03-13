Choro en Provence

Vendredi 3 avril 2026 à partir de 19h. Médiathèque les Carmes Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 19:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Musique du Brésil le vendredi 03 avril à 19h00 à la Médiathèque Les Carmes.

Gratuit sur réservation au 04 90 07 24 80 lescarmes@ampmetropole.fr .

Médiathèque les Carmes Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 07 24 80

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English :

Brazilian music on Friday 03 April at 19h00 at the Médiathèque Les Carmes.

L’événement Choro en Provence Pertuis a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de Pertuis