Choro en Provence Soirée de lancement La Manufacture Aix-en-Provence

Choro en Provence Soirée de lancement

Vendredi 16 janvier 2026 à partir de 20h30. La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Soirée d’ouverture de l’évènement Choro en Provence, porté par l’association La Roda, autour des musiques traditionnelles et populaires du Brésil.

Cristiano Nascimento Linha Dois (concert & balèti avec initiation à la danse)

En première partie Le Chœur de La Roda .

La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Opening night of the Choro en Provence event, organized by the La Roda association, featuring traditional and popular Brazilian music.

