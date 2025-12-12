Choro en Provence Soirée de lancement La Manufacture Aix-en-Provence
Choro en Provence Soirée de lancement
Vendredi 16 janvier 2026 à partir de 20h30. La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 20 EUR
Début : 2026-01-16 20:30:00
fin : 2026-01-16
2026-01-16
Soirée d’ouverture de l’évènement Choro en Provence, porté par l’association La Roda, autour des musiques traditionnelles et populaires du Brésil.
Cristiano Nascimento Linha Dois (concert & balèti avec initiation à la danse)
En première partie Le Chœur de La Roda .
La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Opening night of the Choro en Provence event, organized by the La Roda association, featuring traditional and popular Brazilian music.
